Bahraich News: बिजली व्यवस्था पर वज्रपात, संकट में नौ लाख लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आज आपूर्ति बहाल होने की उम्मीदमटेरा क्षेत्र के विनय कुमार, मालिक राम और धनजी पांडेय ने बताया कि पेड़ गिरने से कई खंभे टूट गए हैं। इससे बृहस्पतिवार से आपूर्ति बाधित है। सबसे बड़ी समस्या पेयजल की हो गई है। उधर, फखरपुर पावर हाउस से जुड़े माधवपुर, टिकोरा मोड़, रामगढ़ी, मरौचा, वजीरगंज, नंदवाल, सरजू और जैतापुर समेत आठ फीडर की आपूर्ति तीन दिन से ठप है। इससे दो लाख की आबादी प्रभावित है। विभागीय कर्मचारी बाबू रवि कुमार ने बताया कि 33 केवी लाइन पर काम चल रहा है और सोमवार तक आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है।सहाबा उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में संकटचरदा क्षेत्र में भी पेड़ों के गिरने से कई पोल टूट गए हैं। सहाबा उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में बुधवार सुबह से आपूर्ति बाधित है। राजू, सुमित, राजकुमार, सांवली प्रसाद, विनीत कुमार और पंकज पांडेय ने बताया कि बिजली न होने से पेयजल और मोबाइल चार्जिंग की समस्या बनी हुई है। अवर अभियंता ने सोमवार तक 33 हजार लाइन चालू कराने की बात कही है।ग्रामीण मार्गों पर आवागमन में दिक्कतहुजूरपुर क्षेत्र में छह दिन से बाधित आपूर्ति अब तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है। बिजली न आने से पानी की टंकियां खाली हो गई हैं और लोग मोबाइल चार्ज कराने के लिए भी परेशान हैं। मुख्य सड़कों पर आवागमन बहाल हो गया है, लेकिन कई ग्रामीण मार्गों पर पेड़ पड़े होने से दिक्कत बनी हुई है।मिहींपुरवा में चार लाख लोग परेशानमिहींपुरवा। नानपारा से मिहींपुरवा आने वाली 33 हजार वोल्ट की लाइन पर जगह-जगह पेड़ गिरने से तीन दिन से बिजली आपूर्ति बाधित है। मिहींपुरवा कस्बे के साथ गायघाट, रायबोझा, उर्रा, बलईगांव समेत दर्जनों गांवों की करीब चार लाख आबादी प्रभावित है। अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड नानपारा अभिनव ने बताया कि अवरोध हटाकर क्षतिग्रस्त लाइन की मरम्मत तेजी से कराई जा रही है। जल्द आपूर्ति बहाल करने का प्रयास है। (संवाद)बिजली संकट से इंटरनेट सेवा बाधितनवाबगंज। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित होने से मोबाइल नेटवर्क भी प्रभावित हो गया है। ढोड़े, हरिहरपुर, धोबाही, चौगड़वा, फटपुरवा, कहारनपुर, बाबागांव, बक्सीगांव, महादेवा और नवाबगंज में कई टावरों पर बिजली नहीं है। इससे फोन व इंटरनेट चलाने में परेशानी हो रही है।मरम्मत का काम जारीअधीक्षण अभियंता एनसी प्रसाद ने बताया कि विभागीय स्तर पर जिले में 610 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई है। अलग-अलग क्षेत्रों में मरम्मत कार्य चल रहा है। क्षतिग्रस्त लाइनों को चरणबद्ध तरीके से चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में सिविल लाइन इलाके में आपूर्ति बहाल की गई है। शहर के अन्य हिस्से में भी देर शाम तक आपूर्ति दुरुस्त करवाने का प्रयास है।