फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   Bahraich athletes win six medals in boxing and judo.

Bahraich News: बॉक्सिंग-जूडो में बहराइच के खिलाड़ियों ने जीते छह पदक

Mon, 28 Sep 2026 12:28 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Bahraich athletes win six medals in boxing and judo.
पदक जीतने वाले खिलाड़ी।
बहराइच। प्रदेशीय बॉक्सिंग और जूडो प्रतियोगिताओं में देवीपाटन मंडल का प्रतिनिधित्व करते हुए बहराइच के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने अलग-अलग भार वर्गों में कुल छह पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। क्रीड़ा सचिव विवेक रावत ने बताया कि 27 सितंबर को लखनऊ में हुई प्रदेशीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में एसपीवीपी इंटर कॉलेज सेमरहना के छात्र अब्दुल बशर ने 56-60 किग्रा भार वर्ग में रजत पदक जीता। राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच के छात्र किशन वर्मा ने 54-57 किग्रा भार वर्ग में कांस्य और एमपीआईएनएस शिक्षण संस्थान के छात्र हर्षित ने 48-50 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किया।
विज्ञापन

वहीं सहारनपुर में आयोजित जूडो प्रतियोगिता में चौधरी सियाराम इंटर कॉलेज की छात्रा राधिका मिश्रा और पीएम श्री उच्च प्राथमिक विद्यालय गजाधरपुर के छात्र आदित्य वर्मा ने रजत पदक जीता। अजीजपुर जूडो एकेडमी के छात्र सगीर ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस उपलब्धि पर प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक यशवंत सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य नगेन्द्र कुमार, जिला कोषाध्यक्ष एवं गांधी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जसवंत सिंह, टीम मैनेजर शिवेंद्र सिंह, टीम कोच राहुल वर्मा और बॉक्सिंग कोच अनुराग चौधरी समेत क्रीड़ा समिति के सदस्यों ने खिलाड़ियों को बधाई दी। अधिकारियों और खेल प्रेमियों ने खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ी अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करेंगे।

पदक जीतने वाले खिलाड़ी।

पदक जीतने वाले खिलाड़ी।

पदक जीतने वाले खिलाड़ी।

पदक जीतने वाले खिलाड़ी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed