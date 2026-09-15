Bahraich News: खेलो इंडिया ने स्टेडियम टीम को 3-2 से हराया

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आगामी प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने के उद्देश्य से हुए इस मैच का संचालन कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में और रेफरी विनोद की देखरेख में हुआ। इस दौरान शौर्य, शिवा, मयंक और प्रतीक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। खिलाड़ियों ने इस अभ्यास को आगामी मुकाबलों के लिए उपयोगी बताया।

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बहराइच। शहर के सिविल लाइंस स्थित इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सोमवार को खेलो इंडिया और स्टेडियम टीम के बीच अभ्यास फुटबॉल मैच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में खेलो इंडिया टीम ने बेहतर तालमेल और आक्रामक खेल के दम पर स्टेडियम टीम को 3-2 से हरा दिया।