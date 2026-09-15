Bahraich News: मेडिकल कॉलेज में वायरल फीवर के मरीज बढ़े
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Tue, 15 Sep 2026 12:43 AM IST
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बहराइच। बदलते मौसम के कारण बुखार समेत जलजनित कई बीमारियों के मरीज बढ़ गए हैं। सोमवार को दोपहर 12:30 बजे तक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में 1910 मरीजों का इलाज किया गया। बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही। परचा काउंटर, पैथोलॉजी व ओपीडी में काफी दबाव रहा। सुबह से ही लाइनें लगी रहीं। जल्द परचा बनवाने को लेकर कई बार नोकझोंक भी हुई।
पैथोलॉजी में भी जांच कराने वालों की लंबी कतार रही। मौसम परिवर्तन के कारण बुखार के मरीजों की जांच के लिए सबसे अधिक भीड़ दिखाई दी। मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र, हड्डी रोग और चर्म रोग विभाग मरीजों से भरे रहे। चिकित्सकों के कक्ष के बाहर और बरामदों में मरीज अपनी बारी का इंतजार करते रहे।
बाल रोग विभाग में 200 से अधिक मरीज पहुंचे। इनमें गंभीर हालत वाले कई बच्चों को चिकित्सकों ने भर्ती कर लिया। जनरल वार्ड में 30 और पीआईसीयू में 25 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें बुखार, उल्टी-दस्त और त्वचा रोग के मरीज अधिक हैं।
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सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने लोगों से खान-पान और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की अपील की।
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बरामदे में इंतजार करते रहे मरीज
शेखदहीर निवासी मनोज कुमार ने बताया कि वह दो घंटे से ओपीडी के बाहर बरामदे में बैठे हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। वहीं, दरगाह शरीफ क्षेत्र की महमूना ने बताया कि उन्हें भी दो घंटे से अधिक समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।
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पैथोलॉजी में भी जांच कराने वालों की लंबी कतार रही। मौसम परिवर्तन के कारण बुखार के मरीजों की जांच के लिए सबसे अधिक भीड़ दिखाई दी। मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र, हड्डी रोग और चर्म रोग विभाग मरीजों से भरे रहे। चिकित्सकों के कक्ष के बाहर और बरामदों में मरीज अपनी बारी का इंतजार करते रहे।
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बाल रोग विभाग में 200 से अधिक मरीज पहुंचे। इनमें गंभीर हालत वाले कई बच्चों को चिकित्सकों ने भर्ती कर लिया। जनरल वार्ड में 30 और पीआईसीयू में 25 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें बुखार, उल्टी-दस्त और त्वचा रोग के मरीज अधिक हैं।
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सीएमएस डॉ. एसके वर्मा ने बताया कि मौसम में बदलाव के कारण मरीजों की संख्या बढ़ी है। उन्होंने लोगों से खान-पान और स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की अपील की।
बरामदे में इंतजार करते रहे मरीज
शेखदहीर निवासी मनोज कुमार ने बताया कि वह दो घंटे से ओपीडी के बाहर बरामदे में बैठे हैं, लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया। वहीं, दरगाह शरीफ क्षेत्र की महमूना ने बताया कि उन्हें भी दो घंटे से अधिक समय तक अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा।