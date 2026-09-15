Bahraich News: राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल का आगमन आज

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बहराइच। आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नितिन अग्रवाल मंगलवार को बहराइच आएंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वह शाम चार बजे स्टेशन रोड स्थित हनुमानपुरी कॉलोनी में आनंद अग्रवाल के आवास पहुंचेंगे। वहां आनंद अग्रवाल के स्वर्गीय पिता को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद शाम 4:40 बजे इंदिरा कॉलोनी स्थित पूर्व मंत्री एवं सदर विधायक अनुपमा जायसवाल के आवास जाएंगे। राज्यमंत्री वहां कुछ समय रुकने के बाद शाम 5:10 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। उनके आगमन को लेकर संबंधित अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी वीआईपी एवं नगर मजिस्ट्रेट की ओर से दी गई है।