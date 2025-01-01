Bahraich News: सरयू फिर उफान पर, 14 गांव बाढ़ से घिरे

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बाढ़ का पानी अब महसी के कोनी, गलकारा, महंत पुरवा, जोधे पुरवा, फक्कड़ पुरवा, रामदहिन पुरवा और बरहिया समेत कई गांवों में फैल गया है। गांवों के संपर्क मार्ग और खेत पानी में डूब गए हैं। घरों के आसपास पानी भर जाने से ग्रामीणों का सामान्य जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है।एल्गिन ब्रिज पर शनिवार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 106.34 मीटर दर्ज किया गया, जबकि खतरे का निशान 106.07 मीटर है। यहां नदी का डिस्चार्ज 3,57,899 क्यूसेक दर्ज किया गया। घूरदेवी में जलस्तर 112.30 मीटर रहा, जो खतरे के निशान 112.15 मीटर से 15 सेमी अधिक है।बैराजों से छोड़े गए पानी के महसी क्षेत्र में पहुंचने के बाद बाढ़ का दायरा और बढ़ने की आशंका है। इसे देखते हुए तटवर्ती गांवों में ग्रामीणों को सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से बढ़ते जलस्तर पर नजर रखने के साथ प्रभावित गांवों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए जा रहे हैं।एक नाव के सहारे बाढ़ प्रभावित गांवबाढ़ प्रभावित इलाकों में फिलहाल प्रशासन की ओर से एक नाव संचालित की जा रही है। ऐसे में बाढ़ के बीच फंसे ग्रामीणों के सामने आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। खासकर बुजुर्गों, मरीजों और जरूरी काम से बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। एसडीएम महसी राजेश अग्रवाल ने बताया कि प्रभावित गांवों के बीच नाव संचालित की जा रही है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व कर्मियों की टीमें लगाई गई हैं। जिन इलाकों में पानी अधिक बढ़ रहा है, वहां ग्रामीणों को सुरक्षित बाढ़ शरणालयों और ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई हैं। ग्रामीणों की मांग के अनुरूप नावें बढ़ाई जाएंगी।नाव न मिली तो ठेलिया पर लादकर मरीज को अस्पताल पहुंचायारामदहिन पुरवा गांव निवासी दुजई (62) की शनिवार सुबह अचानक तबीयत बिगड़ गई। तेज बुखार के साथ पेट दर्द होने पर परिजन उन्हें अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन गांव चारों तरफ से पानी से घिरा होने के कारण बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। परिजनों के मुताबिक नाव की मदद के लिए क्षेत्रीय लेखपाल को फोन किया गया, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद परिजनों ने दुजई को चारपाई पर लादकर गांव के बाहर तक पहुंचाया। वहां ठेलिया का इंतजाम कर पानी के बीच से किसी तरह सीएचसी महसी पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया।मरीज को ठेलिया से ले जाने के मामले में जांचएसडीएम राजेश अग्रवाल ने मरीज को ठेलिया से अस्पताल ले जाने की सूचना मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच तहसीलदार विपिन चौरसिया को सौंपी गई है। क्षेत्रीय लेखपाल छोटेलाल की ड्यूटी थी। जांच में यदि किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।