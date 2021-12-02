Bahraich News: क्रॉसिंग से जुड़ी याचिका पर रेलवे ने दिया जवाब
लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:11 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:11 AM IST
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बहराइच। मोहल्ला बख्शीपुरा नई बस्ती के निवासियों की ओर से रेलवे क्रॉसिंग संख्या 41 सी खोलवाने के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर रेलवे ने अपना जवाब दिया है। रेलवे का कहना है कि विभाग यह तय करे कि क्या प्रश्नगत स्थान पर किसी ओवरब्रिज का निर्माण आवश्यक है या नहीं। वे इस मामले में निर्णय लें और यदि ओवरब्रिज निर्माण का कोई निर्णय लिया जाता है तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। रेलवे के इस रुख से मोहल्लावासी नई रणनीति पर विचार कर रहे हैं। मोहल्लावासी पीके सिंह, अरुण मिश्रा, संतोष त्रिपाठी तथा विवेक सिंह ने कहा कि इस रेलवे क्रासिंग के बंद होने से 25 हजार की आबादी का रास्ता बाधित है। इस रास्ते को खोलवाने का प्रयास किया जाएगा।
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