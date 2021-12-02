Bahraich News: नेपाली नाले में नहाते समय ठिठोली बनी घातक, डूबा युवक

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सोहनी बलई गांव निवासी रवि (20) सोमवार दोपहर गांव के कुछ अन्य युवकों के साथ पास स्थित नेपाली नाले में नहाने गया था। नहाते समय सभी युवक आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। इसी दौरान रवि का संतुलन बिगड़ने से वह गहरे पानी की ओर चला गया और डूबने लगा। उसने बचाव के लिए वहां मौजूद लोगों से गुहार लगाई। उसकी गुहार सुनकर वहां मौजूद लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण सभी उसे बचाने में असफल रहे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिसकर्मियों को दी। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से रवि की तलाश करने की कोशिश की। काफी तलाश के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। थाना प्रभारी ब्रह्मा गोंड ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। पानी का बहाव तेज होने के कारण कुछ परेशानियां आ रही हैं। इसके बाद भी सर्च अभियान चलाया जा रहा है।

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मिहींपुरवा। सीमावर्ती गांव सोहनी बलई में सोमवार को नेपाली नाले में नहाते समय ठिठोली घातक बन गई। एक युवक गहरे पानी में डूब गया। उसके साथ मौजूद अन्य युवक उसे बचा नहीं पाए। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों के सहयोग से युवक की तलाश शुरू की, लेकिन देरशाम तक उसका पता नहीं चल सका।