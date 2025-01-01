Bahraich News: कुत्ते के हमले में डेढ़ साल का बच्चा घायल

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बहराइच। जिले के मुंसारी गांव में बृहस्पतिवार सुबह घर के सामने खेलते समय डेढ़ साल के बच्चे पर कुत्ते ने हमला कर दिया। इससे मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। गांव निवासी अजय अवस्थी का डेढ़ वर्षीय पुत्र संस्कार सुबह घर के बाहर बैठा खेल रहा था। उसके साथ आसपास के घरों के बच्चे भी मौजूद थे। इसी दौरान वहां से गुजर रहे कुत्तों के झुंड में से एक कुत्ते ने संस्कार पर हमला कर दिया। संस्कार के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर परिजन घर से बाहर निकले। उन्होंने हमलावर कुत्ते को लाठी-डंडों की सहायता से भगाया, लेकिन तब तक मासूम के चेहरे व हाथ पर गंभीर जख्म हो गए। परिजन उसे लेकर सीएचसी रमपुरवा पहुंचे। वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उसे जीरियाट्रिक वार्ड में भर्ती किया गया है।