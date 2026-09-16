Bahraich News: ससुराल में संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत

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क्षेत्र निवासी संजू देवी (24) का विवाह करीब तीन वर्ष पूर्व अजय यादव के साथ हुआ था। मृतका के चाचा डल्लापुरवा निवासी कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल के लोग संजू को प्रताड़ित करने लगे थे। मंगलवार सुबह संजू ने फोन कर उन्हें बचाने की गुहार लगाई थी। बातचीत के दौरान ही ससुराल वालों ने उसका फोन छीन लिया। इसके बाद कई बार फोन करने पर भी संपर्क नहीं हुआ।कृष्ण कुमार ने बताया कि अनहोनी की आशंका पर उन्होंने एक परिचित को संजू के घर भेजा। घटना की जानकारी मिलने पर वह भी ससुराल पहुंचे। वहां संजू के पति, ससुर और सास ने उसके फंदा लगाने की बात बताई। हालांकि, शरीर पर चोट के निशान देखकर परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर हत्या किए जाने की आशंका जताई है। थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एएसपी डीपी तिवारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।