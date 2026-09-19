Bahraich News: चारपाई पर सो रहे ग्रामीण पर तेंदुए का हमला

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सुजौली रेंज के टपरा बाजार निवासी बलिराम (37) शुक्रवार रात प्रतिदिन की तरह अपने फूस के कच्चे मकान के बाहर चारपाई पर सो रहे थे। रात करीब 11 बजे घात लगाकर पहुंचे तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया। तेंदुए ने उनके सिर पर पंजा मारा और फिर जबड़े में दबोचकर करीब 10 मीटर तक घसीटा।अचानक हुए हमले से बलिराम की चीख निकल गई। आवाज सुनकर परिजन और पड़ोसी लाठी-डंडे लेकर मौके पर पहुंचे। लोगों के शोर और भीड़ देख तेंदुआ बलिराम को छोड़कर जंगल की ओर भाग गया।परिजन घायल बलिराम को तत्काल पीएचसी सुजौली ले गए। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें सीएचसी मोतीपुर रेफर कर दिया। उनके सिर और गले में गहरे जख्म हो गए हैं।तीन दिन से आबादी के आसपास दिख रहा तेंदुआगांव निवासी सुमिरन और छोटकऊ ने बताया तेंदुआ तीन दिन से इलाके में लगातार दिखाई दे रहा है। आबादी के आसपास उसकी मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गश्त की। वनकर्मियों ने पटाखे दागकर तेंदुए को आबादी से दूर भगाने का प्रयास किया। ग्रामीणों को रात में अकेले बाहर न निकलने और सतर्क रहने की सलाह दी गई है।पीड़ित परिवार को पांच हजार की सहायतासुजौली के वन क्षेत्राधिकारी नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि इलाके में गश्त बढ़ा दी गई है, तीन टीमें लगातार तेंदुए के मूवमेंट पर नजर रख रही हैं। ग्रामीणों को सतर्क किया गया है। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग की ओर से घायल बलिराम के परिजनों को पांच हजार रुपये की तत्काल आर्थिक सहायता दी गई।बहराइच में वर्ष 2026 में तेंदुए के हमले के ये हुए शिकार-18 सितंबर – सुजौली रेंज के सीतारामपुरवा, बाजपुर बनकटी में फूस के घर में सो रही 86 वर्षीय फूलवती को तेंदुआ उठा ले गया। बाद में उनका शव घर के पीछे नाले के पास मिला।-14 सितंबर – नानपारा रेंज के जूड़ा गांव में छह सितंबर को तीन वर्षीय लाडो पर तेंदुए ने हमला किया था। लखनऊ में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।-7 सितंबर – सुजौली के आनंदनगर में रात करीब 10:30 बजे नौ वर्षीय राजवीर पर तेंदुए ने हमला किया। उसकी मौत हो गई।-31 अगस्त – मोतीपुर रेंज में बरामदे में सो रहे 28 वर्षीय कमलेश पर तेंदुए ने हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।-28 अगस्त – धर्मापुर रेंज के अयोध्यापुरवा में खेत की ओर जाते समय आठ वर्षीय संचित पर तेंदुए ने हमला कर दिया। उसकी मौत हो गई।-18 जून – कतर्नियाघाट क्षेत्र के गिरजापुरी में जंगल किनारे मवेशी चराते समय 34 वर्षीय राम आशीष पर तेंदुए ने हमला किया, जिससे उनकी मौत हो गई।-29 अप्रैल – मुर्तिहा रेंज के टेढ़वा गांव में 12 वर्षीय रीता को तेंदुआ घर के पास से खींच ले गया। बाद में उसका शव बरामद हुआ।