Bahraich News: बारिश से बढ़ा संक्रमण, अस्पतालों में मरीजों की भीड़
लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:16 AM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 02:16 AM IST
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पयागपुर। बदलते मौसम के बीच पयागपुर विकास क्षेत्र में संक्रमण से जुड़ी बीमारियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और अन्य चिकित्सालयों में खांसी, बुखार, जुकाम तथा त्वचा संबंधी समस्याओं से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ी है। केंद्र के अधीक्षक डॉ. धीरेंद्र तिवारी ने बताया कि मौसम में अचानक ठंड और गर्मी के प्रभाव के कारण वायरल संक्रमण का प्रकोप अधिक देखने को मिल रहा है।
संक्रमित लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार के साथ त्वचा पर लाल चकत्ते तथा खुजली जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। सीएचसी अधीक्षक ने कहा कि स्वच्छता, संतुलित खान-पान और शुद्ध पेयजल जैसी छोटी-छोटी सावधानियों को दिनचर्या में शामिल करने से जलजनित संक्रमण समेत कई मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की।
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संक्रमित लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार के साथ त्वचा पर लाल चकत्ते तथा खुजली जैसे लक्षण भी सामने आ रहे हैं। सीएचसी अधीक्षक ने कहा कि स्वच्छता, संतुलित खान-पान और शुद्ध पेयजल जैसी छोटी-छोटी सावधानियों को दिनचर्या में शामिल करने से जलजनित संक्रमण समेत कई मौसमी बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की।
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