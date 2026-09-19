Bahraich News: जिले के प्रभारी मंत्री का आगमन आज

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इसके बाद दोपहर 2:30 बजे लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचेंगे। दोपहर तीन बजे कपूरथला परिसर स्थित उत्थान ऑडिटोरियम में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित आंगन मिलन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कार्यक्रम के बाद मंत्री शाम 4:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यह जानकारी प्रभारी अधिकारी वीआईपी एवं नगर मजिस्ट्रेट ने दी है।

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बहराइच। राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जिले के प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का रविवार को बहराइच आगमन प्रस्तावित है। वह दोपहर 12:30 बजे बरदहा बाजार स्थित मां पार्वती इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। वहां 37वें प्रांतीय खेलकूद उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।