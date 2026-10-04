Bahraich News: सड़क किनारे मिला नवजात का शव

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कैसरगंज। खालेपुरवा-बाछिलपुरवा खड़ंजा मार्ग के किनारे शुक्रवार की देर शाम एक नवजात का शव पड़ा मिला। नवजात का शव मिलने की सूचना फैलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने इसकी सूचना थाने में दी। पुलिस कर्मियों ने ग्रामीणों के सहयोग से शव वहां फेंकने वाले के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि नवजात का शव फेंकने वाले की तलाश की जा रही है। इसके लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी मदद ली जाएगी।