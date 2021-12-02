फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   A ferocious wild animal injured five villagers.

Bahraich News: हिंसक वन्य जीव ने पांच ग्रामीणों को किया जख्मी

Sun, 06 Sep 2026 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 06 Sep 2026 12:09 AM IST
विज्ञापन
A ferocious wild animal injured five villagers.
बौंडी। महसी के परसोहना गांव में शुक्रवार देर रात किसी अज्ञात वन्य जीव के हमले में पांच लोग जख्मी हो गए। कुछ ही समय के अंतराल पर वन्य जीव ने गांव में अलग-अलग स्थानों पर सो रहे ग्रामीणों को अपना निशाना बनाया। गांव में चीख-पुकार मचने पर लोग लाठी-डंडों के साथ बाहर निकल आए। ग्रामीण भेड़िये के हमले की आशंका व्यक्त कर रहे हैं, जबकि वन कर्मियों ने कुत्ते के हमले की बात कही है।
विज्ञापन


गांव निवासी ग्रामीण खाना खाने के बाद अपने-अपने घरों में सो रहे थे। देर रात लगभग 12 बजे वन्य जीव ने एक घर में हमला कर बरामदे में सो रही बालिका रुखसाना (10) पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसकी चीख सुनकर परिजन जाग गए, लेकिन उन्हें कोई जानवर वहां दिखाई नहीं पड़ा।
विज्ञापन


इसके बाद तीन घंटों के भीतर हिंसक वन्य जीव ने अलग-अलग घरों में हमला कर गांव के मुसाफिर (19), गौतम (36), रामगोपाल (38) व हबीब (61) को घायल कर दिया। देर रात हुए हमले से ग्रामीणों में चीखपुकार मच गई। लोग लाठी-डंडों के साथ अपने घरों से बाहर निकल आए।
विज्ञापन
विज्ञापन


ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने पर देने के साथ ही वन कर्मियों को भी दी। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आलोक सिंह गांव पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी महसी भिजवाया। वन कर्मियों ने पदचिन्हों का निरीक्षण कर कुत्ते के हमले की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed