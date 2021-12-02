Bahraich News: हिंसक वन्य जीव ने पांच ग्रामीणों को किया जख्मी

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गांव निवासी ग्रामीण खाना खाने के बाद अपने-अपने घरों में सो रहे थे। देर रात लगभग 12 बजे वन्य जीव ने एक घर में हमला कर बरामदे में सो रही बालिका रुखसाना (10) पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। उसकी चीख सुनकर परिजन जाग गए, लेकिन उन्हें कोई जानवर वहां दिखाई नहीं पड़ा।इसके बाद तीन घंटों के भीतर हिंसक वन्य जीव ने अलग-अलग घरों में हमला कर गांव के मुसाफिर (19), गौतम (36), रामगोपाल (38) व हबीब (61) को घायल कर दिया। देर रात हुए हमले से ग्रामीणों में चीखपुकार मच गई। लोग लाठी-डंडों के साथ अपने घरों से बाहर निकल आए।ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने पर देने के साथ ही वन कर्मियों को भी दी। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी आलोक सिंह गांव पहुंचे। उन्होंने सभी घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी महसी भिजवाया। वन कर्मियों ने पदचिन्हों का निरीक्षण कर कुत्ते के हमले की बात कही है।