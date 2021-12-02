Bahraich News: 53 बीघा फसल समेत जमीन नदी में समाई
संवाद न्यूज एजेंसी, बहराइच Updated Sun, 13 Sep 2026 12:19 AM IST
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बिछिया। सरयू नदी के जलस्तर में गिरावट के चलते कटान तेज हो गया है। मिहींपुरवा ब्लॉक के संपतपुरवा व धरमपुर रेतिया गांव में धान व मूंगफली की फसल शनिवार शाम कटान शुरू होने के साथ ही नदी की धारा में समा गई। 53 बीघा खेती योग्य जमीन कटी है। संपतपुरवा निवासी लक्ष्मी साहनी व दीनानाथ की 20-20 बीघा, रामहित सोनी की 10 और अवकेश निषाद की तीन बीघा जमीन शनिवार शाम को सरयू के कटान की भेंट चढ़ गई। फसल समेत जमीन बहने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उधर, चहलवा में कटान रोकने के लिए सिंचाई विभाग के लगाए दो बड़े जियो ट्यूब भी नदी की धारा में बह गए। अचानक कटान तेज होने से ग्रामीणों में दहशत है।
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