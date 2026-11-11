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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   UP: Two Class 6 students get into a fight in Baghpat; one dies; father says, My daughter was kicked

यूपी: बागपत में कक्षा छह की दो छात्राओं में मारपीट, एक की मौत; पिता बोले- मेरी बेटी के पेट-सीने में मारी लात

Wed, 11 Nov 2026 12:15 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बागपत
अमर उजाला नेटवर्क, बागपत Published by: Mohd Mustakim Updated Wed, 11 Nov 2026 12:15 PM IST
सार

Baghpat News: नयागांव निवासी मिस्टी गांव के ही स्कूल में कक्षा पड़ती थी। 28 अक्तूबर की कक्षा की एक छात्रा के साथ उसकी मारपीट हो गई थी। पिता पवन का कहना है कि मारपीट में मिस्टी को गंभीर चोटें आई थीं। मेरठ के अस्पताल में बुधवार को उसकी मौत हो गई। 

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UP: Two Class 6 students get into a fight in Baghpat; one dies; father says, My daughter was kicked
मिस्टी की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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नयागांव उर्फ हमीदाबाद के प्राथमिक विद्यालय में मारपीट में घायल कक्षा मिस्टी (10) की 14 दिन बाद मेरठ के निजी अस्पताल में मौत हो गई। उसके परिजनों ने मारपीट करने वाली छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिसकर्मियों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। 

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नयागांव के रहने वाले पवन ने बताया कि उसकी बेटी मिस्टी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी। 28 अक्तूबर को वह स्कूल गई थी तो वहां दूसरी छात्रा को हाथ लगने पर दोनों में झगड़ा हो गया। उसकी बेटी को जमीन पर गिराकर पेट और सीने पर लात मारी गई। बेटी ने घर आकर मारपीट के बारे में बताया। 
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इसके बाद मिस्टी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से वे उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा था। बुधवार तड़के करीब तीन बजे मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मिस्टी की मौत हो गई। मिस्टी पांच बहनों में चौथे नंबर की थी। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद मौत होने के सही कारणों का पता चल सकेगा। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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