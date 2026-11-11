यूपी: बागपत में कक्षा छह की दो छात्राओं में मारपीट, एक की मौत; पिता बोले- मेरी बेटी के पेट-सीने में मारी लात

नयागांव उर्फ हमीदाबाद के प्राथमिक विद्यालय में मारपीट में घायल कक्षा मिस्टी (10) की 14 दिन बाद मेरठ के निजी अस्पताल में मौत हो गई। उसके परिजनों ने मारपीट करने वाली छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिसकर्मियों ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी।

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नयागांव के रहने वाले पवन ने बताया कि उसकी बेटी मिस्टी गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में कक्षा छह की छात्रा थी। 28 अक्तूबर को वह स्कूल गई थी तो वहां दूसरी छात्रा को हाथ लगने पर दोनों में झगड़ा हो गया। उसकी बेटी को जमीन पर गिराकर पेट और सीने पर लात मारी गई। बेटी ने घर आकर मारपीट के बारे में बताया।इसके बाद मिस्टी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, वहां से वे उसे निजी अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार चल रहा था। बुधवार तड़के करीब तीन बजे मेरठ के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मिस्टी की मौत हो गई। मिस्टी पांच बहनों में चौथे नंबर की थी। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम होने के बाद मौत होने के सही कारणों का पता चल सकेगा। उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।