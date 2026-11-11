वेस्ट यूपी का मौसम: दिन निकलते ही छाया स्मॉग, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत की हवा खराब; सांस लेने में दिक्कत

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। बुधवार को दिन निकलते ही कई जिलों की हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। सुबह बागपत का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 340, मेरठ का 256, गाजियाबाद का 209 और मुजफ्फरनगर का 393 दर्ज किया गया। मुजफ्फरनगर और बागपत की हवा बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है।

सुबह और शाम के समय प्रदूषण का असर अधिक दिखाई दे रहा है। वातावरण में स्मॉग की चादर छाई रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रात के समय तापमान में गिरावट आने से ठंड भी बढ़ने लगी है। सुबह के समय ठंड के साथ धुंध और स्मॉग का असर दिखाई दे रहा है। वहीं, शाम ढलने के बाद भी प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। मौसम में बदलाव और हवा की गति कम रहने से प्रदूषित कण वातावरण में बने हुए हैं। फिलहाल लोगों को प्रदूषण से जल्द राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है।

