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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 11 नवम्बर को आपके शहर में क्या हुआ

Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Wed, 11 Nov 2026 02:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 11-11-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:41 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: अस्वीकृत प्रजाति बताकर किसानों का गन्ना लौटाया

Farmers' sugarcane was returned as an unapproved variety और पढ़ें
01:40 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: मर्चेंट नेवी का डेक क्रू ट्राॅली चोरी में गिरफ्तार

Merchant Navy deck crew arrested for trolley theft और पढ़ें
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01:39 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: ईमानदारी की मिसाल, सड़क पर मिला नया मोबाइल लौटाया

An example of honesty, he returned a new mobile phone found on the road. और पढ़ें
01:38 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: खसरा रिकॉर्ड में रकबा नहीं होने से सरकारी केंद्रों पर धान नहीं बेच पा रहे किसान

Farmers are unable to sell paddy at government centres due to the absence of acreage in the Khasra records. और पढ़ें
01:37 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: मतदाता सूची में बहुप्रविष्टियां रोकने के लिए जन सुविधा केंद्रों को निर्देश

Instructions to public convenience centers to prevent multiple entries in the voter list और पढ़ें
01:36 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: मनरेगा योजना बंद होने के बाद भी नहीं हुआ कामों का भुगतान

Even after the MNREGA scheme was closed, the work was not paid for. और पढ़ें
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01:35 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: जल्द चालू होगा गंगा पर पीपे का पुल

The pontoon bridge over the Ganga will be operational soon. और पढ़ें
01:34 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: गेहूं की बुवाई में रखें वैज्ञानिक तकनीकों का ध्यान

Keep in mind scientific techniques in sowing wheat और पढ़ें
01:33 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: तीन बाघों के आबादी में नजर आने पर वन विभाग ने बढ़ाई चौकसी

The forest department has increased its vigilance after three tigers were spotted in the populated area. और पढ़ें
01:32 AM, 11-Nov-2026

Bijnor News: शादी की जिद पर अड़ी प्रेमिका को जेसीबी चालक ने मार डाला

Brother and sister die after their bike skids and is hit by a tanker. और पढ़ें
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