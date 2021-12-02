Baghpat News: भैयादूज पर अतिरिक्त 15 बसों का किया जाएगा संचालन

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भैयादूज पर भाई अपनी बहनों के यहां पर टीका कराने के लिए जाते हैं। इस कारण यात्रियों की अधिक भीड़ रहती है। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ने इंतजाम कर लिया है। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर समेत अन्य रूटों पर अतिरिक्त 15 बसों का संचालन किया जाएगा।इनके अलावा बरनावा, छपरौली, कोतना, अमीनगर सराय आदि रूटों पर बसों के फेरे भी बढ़ाए गए हैं। यह सेवा भैयादूज के अगले दिन तक जारी रहेगी। ताकि यात्रियों को स्टैंडों पर अधिक समय तक इंतजार और डग्गामार वाहनों में सफर नहीं करना पड़े। चालकों व परिचालकों की बृहस्पतिवार तक छुट्टी रद्द रहेगी। इस बीच अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।वर्जनभैयादूज पर विभिन्न रूटों पर पंद्रह अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा बसों के फेरे भी बढ़ाए गए गए हैं। ताकि यात्रियों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। - प्रमोद कुमार, बस संचालन प्रभारी