Baghpat News: आज से विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त 20 बसों का किया जाएगा संचालन

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- चालकों, परिचालकों की छुट्टी की रद, प्रोत्साहन राशि का किया जाएगा भुगतानसंवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। त्योहारी सीजन में डिपो ने आज से विभिन्न रूटों पर अतिरिक्त 20 बसों का संचालन किया जाएगा। इनके अलावा बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। जिससे लोगों को आवागमन में लाभ मिलेगा।परिवहन अधिकारियों का मानना है कि दिवाली, गोवर्धन, भैयादूज पर बसों में यात्रियों की अधिक भीड़ रहती है। यात्रियों की संख्या अधिक होने के कारण बसों की संख्या कम पड़ जाती है। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अधिकारियों ने शनिवार से मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, टांडा, मुरादाबाद, बिजनौर, मथुरा समेत अन्य रूटों पर अतिरिक्त 20 बसों का संचालन करने का निर्णय लिया है।इनके अलावा छोटे रूटों पर भी बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे। इनका संचालन भैयादूज से अगले दिन तक जारी रहेगा। यात्रियों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी और समय पर अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। छह दिनों तक सभी चालकों व परिचालकों की छुट्टी रद कर दी गई है। छह दिनों तक ड्यूटी करने वाले चालकों व परिचालकों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।वर्जन-त्योहारी सीजन में आज से विभिन्न रूटों पर बसों की संख्या व फेरे बढ़ा दिए जाएंगे। यह सेवा भैयादूज से अगले दिन तक जारी रहेगी। जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। - प्रमोद कुमार, बस संचालन प्रभारी