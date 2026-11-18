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सपा से जाट समाज के राहुल सिंह, अनुज मलिक और डॉ. रमेश तोमर समेत कई नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। वहीं सांसद रूचि वीरा की बेटी स्वाति वीरा, नूरपुर विधायक रामअवतार सैनी के बेटे दीपक सैनी भी दावेदारों में शामिल हैं। वहीं, इस बार राष्ट्रीय लोकदल के भाजपा के साथ रहने से मुकाबला और दिलचस्प होने के आसार हैं।पिछले विधानसभा चुनाव में सपा और रालोद ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। उस समय बिजनौर सीट रालोद के खाते में गई थी और रालोद से डॉ. नीरज चौधरी ने चुनाव लड़ा था। उन्हें 95,720 वोट मिले थे, जबकि भाजपा की सुचि चौधरी 97,165 वोट पाकर विजयी हुई थीं। दोनों प्रत्याशियों के बीच करीब 1,445 वोटों का अंतर रहा था। बसपा की रुचि वीरा को 52,035 वोट मिले थे। इससे साफ है कि पिछले चुनाव में भाजपा और सपा-रालोद गठबंधन के बीच मुकाबला बेहद करीबी रहा था।लोकसभा चुनाव 2024 के आंकड़े भी इस सीट पर बदलते राजनीतिक समीकरणों की ओर इशारा करते हैं। बिजनौर विधानसभा क्षेत्र में सपा प्रत्याशी दीपक को 89,429 वोट मिले, जबकि रालोद के चंदन चौहान को 88,438 वोट प्राप्त हुए। दोनों के बीच केवल 991 वोटों का अंतर रहा। बसपा प्रत्याशी विजेंद्र सिंह को 41,958 वोट मिले।ऐसे में इस बार सपा के सामने मजबूत प्रत्याशी चुनने की चुनौती होगी। यदि पार्टी जाट समाज के किसी दावेदार पर भरोसा जताती है, तो उसे पिछले चुनावों में मिले जाट मतों के साथ अन्य वर्गों का समर्थन जुटाने की रणनीति बनानी होगी।