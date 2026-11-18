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डीएम दिव्यांशु पटेल ने बताया कि चुनाव आयोग के निर्देश पर 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक विधानसभा की मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान मंगलवार से शुरू किया गया है। इसको लेकर ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। उनके अनुसार मतदाता सूची राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई। डीएम ने बताया कि इस अभियान के तहत के तहत नाम जुड़वाने के साथ ही कटवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष दिवस भी तय किए गए हैं। इन चारों तिथि को बूथ लेवल के अधिकारी अपने-अपने मतदान केंद्रों पर रहेंगे।छपरौली विधानसभाछपरौली विधानसभा में एसआईआर से पहले 3,37,277 वोटर थे। एसआईआर में यहां 59,246 वोट कट गए थे। जिसके बाद 2,78,031 वोटर रह गए थे। उसके बाद से यहां अभी तक 17,604 वोटर बढ़ गए। इसके बाद 2,95,635 वोटर हो गए हैं। इनमें 1,65,276 पुरुष, 1,30,357 महिला व दो अन्य वोटर शामिल हैं।बड़ौत विधानसभाबड़ौत विधानसभा में एसआईआर से पहले 3,08,896 वोटर थे। जिसमें से एसआईआर में 61655 वोट कट गए थे। उसके बाद यहां 2,47,241 वोटर रह गए थे। उसके बाद यहां 15,848 वोट बढ़ने पर यहां 263089 वोटर हो गए हैं। इनमें 1,45,724 पुरुष और 1,17,361 महिला व चार अन्य वोटर शामिल हैं।बागपत विधानसभाबागपत विधानसभा में एसआईआर से पहले 3,30,625 वोटर थे। एसआईआर में 56,398 वोट कट गए थे। इसके बाद 2,74,227 वोट रह गए थे। उसके बाद 15,175 वोट बढ़े और यहां 2,89,402 वोटर हो गए हैं। इनमें पुरुष मतदाता 1,57,610 और महिला 1,31,787 तो अन्य पांच वोटर हैं।