Baghpat News: 25 मिनट में खत्म हो गई सिंचाई बंधुओं की बैठक

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विकास भवन सभागार में किसानों की समस्याओं के निस्तारण के लिए सिंचाई बंधु समिति की मंगलवार को बैठक हुई। इसमें सिर्फ जल निगम और सिंचाई विभाग के अधिकारी पहुंचे। समिति के उपाध्यक्ष जसवीर सोलंकी ने अधिकारियों के नहीं आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने बैठक में पुरानी समस्याओं के निस्तारण की जानकारी ली तो किसी भी शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि बैठक में उठने वाली समस्याओं को लेकर अफसर गंभीर नहीं हैं।यदि वे एक माह बाद भी पुरानी समस्याओं को निस्तारित नहीं कर सकते हैं तो फिर ऐसी बैठक का क्या फायदा। जब अफसरों से जवाब मांगा तो वे जवाब नहीं दे सके। बाद में डीडीओ अरुण कुमार पांडेय ने सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए कि वह बैठक में संबंधित विभाग के अफसरों को समय से जानकारी देने के निर्देश दें, ताकि बैठक में सभी अफसर उपस्थित हो सकें।बैठक में धर्मवीर सिंह ने कागजों में हैंडपंप रिबोर दिखाने पर कार्रवाई करने और बड़ौत के बिनौली रोड पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। उपाध्यक्ष ने अफसरों को जल्द ही समस्याओं के निस्तारण करने के निर्देश दिए।इन पुरानी समस्याओं का नहीं हुआ निस्तारणसितंबर माह में हुई बैठक में किसानों ने वाजिदपुर व हिलवाड़ी गांव में विद्युत खुले बॉक्स बंद करवाने, बिजली की ओवरलोड समस्या का समाधान करवाने, वाजिदपुर में नाला तोड़ने वालों पर कार्रवाई करने, बिजवाड़ा रजबहे की पटरी पर अवैध दुकानों का निर्माण रोकने की समस्या उठाई थी। इनके अलावा माखर गांव में जलभराव की समस्या का निस्तारण, वाजिदपुर गांव में पाइपलाइन बिछाने के बाद उखड़ी सड़क की मरम्मत कराने की समस्या रखी थी, लेकिन किसी भी समस्या का निस्तारण नहीं हो सका।- सिंचाई विभाग के अफसरों को सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाने के लिए 15 दिन पहले पत्र लिखने व दो दिन पहले फोन कर जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। यदि इसमें लापरवाही बरती गई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।-अरुण कुमार पांडेय, डीडीओ