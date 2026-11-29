माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। चिन्मय मिशन के तत्वावधान में साकेत स्थित शिव मंदिर के सत्संग भवन में आयोजित ज्ञानयज्ञ के चौथे दिन बोकारो से आए स्वामी ने भागवत कथा के दूसरे अध्याय पर प्रवचन दिए। उन्होंने मुक्त पुरुष की महत्ता बताते हुए कहा कि आत्मानुभूति प्राप्त मुनि अपनी इंद्रियों को उसी प्रकार समेट लेता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है। मुक्त पुरुष बाहरी विषयों के बजाय अपने आत्म स्वरूप में रमण करता है।स्वामी संयुक्तानंद ने कहा कि मनुष्य को अपने मन में सदैव अच्छी वृत्तियों और सकारात्मक विचारों को स्थान देना चाहिए। इसके लिए आध्यात्मिक ग्रंथों का नियमित पाठ और स्वाध्याय आवश्यक है। आत्मचिंतन और साधना के माध्यम से व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ सकता है। प्रातः कालीन सत्र में ध्यान और निर्वाण षट्कम के माध्यम से आध्यात्मिक विषयों पर प्रवचन हुआ। कार्यक्रम में एमपी सिंह, मनोज गौतम, प्रदीप शर्मा और ब्रह्मचारिणी मंदाकिनी रहीं।