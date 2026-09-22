Baghpat News: खेत में पाइपलाइन तोड़ने का विरोध करने पर किया फायर
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 01:48 AM IST
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छपरौली। काकौरकलां गांव में खेत में बिछी सिंचाई पाइपलाइन तोड़ने का विरोध करने पर एक किसान पर फायरिंग की गई। किसान राजीव शर्मा इस हमले में बाल-बाल बच गए। पुलिस ने किसान की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है और उसकी तलाश शुरू कर दी है।
राजीव शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह नौ बजे वह गांव के ई-रिक्शा स्टैंड पर खड़े थे। तभी आरोपी अरविंद ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राजीव अपने खेत पर पहुंचे तो अरविंद उनकी सिंचाई पाइपलाइन तोड़ रहा था। विरोध करने पर अरविंद ने तमंचा तानकर गोली चला दी। राजीव ने ईख के खेत में घुसकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और राजीव को सुरक्षित बाहर निकाला। राजीव ने आरोप लगाया कि हमलावर ने गांव के बाहर तक तमंचा लेकर उनका पीछा किया और दोबारा हमला करने का प्रयास किया।
जांच अधिकारी प्रभाकर कैंतुरा ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी अरविंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।
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राजीव शर्मा ने बताया कि सोमवार सुबह नौ बजे वह गांव के ई-रिक्शा स्टैंड पर खड़े थे। तभी आरोपी अरविंद ने उन्हें व्हाट्सएप कॉल पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद राजीव अपने खेत पर पहुंचे तो अरविंद उनकी सिंचाई पाइपलाइन तोड़ रहा था। विरोध करने पर अरविंद ने तमंचा तानकर गोली चला दी। राजीव ने ईख के खेत में घुसकर अपनी जान बचाई। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे और राजीव को सुरक्षित बाहर निकाला। राजीव ने आरोप लगाया कि हमलावर ने गांव के बाहर तक तमंचा लेकर उनका पीछा किया और दोबारा हमला करने का प्रयास किया।
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जांच अधिकारी प्रभाकर कैंतुरा ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी अरविंद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई हैं।
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