Baghpat News: भगवान शांतिनाथ की पूजा और शांतिधारा की गई

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फोटो संख्या 1संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। नगर के श्वेतांबर जैन मूर्तिपूजक संघ मंदिर में पर्यूषण महापर्व मनाया गया। गुरुवार को शांतिनाथ भगवान की पूजा और शांतिधारा की गई। बच्चों ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए।भक्तांबर के बाद विधि विधान से भगवान की अष्ट प्रकार की पूजा संपन्न हुई। इसके पश्चात सामूहिक रूप से चैत्यवंदन किया गया। सुभाष चंद जैन, संजय जैन, संदीप जैन, राजेंद्र प्रसाद जैन, अंकुर जैन और रोहित जैन ने मंदिर में पूजा की। शाम को भजन संध्या में कलाकारों ने मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। एक नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसमें सनाया जैन और मान्या जैन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कीर्ति जैन द्वितीय और देवांशी जैन तृतीय रहीं। सभी विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।इस मौके पर प्रधान राजेंद्र प्रसाद जैन और महामंत्री जुगमंद्र जैन उपस्थित रहे। अमित जैन, आकाश जैन, ओमप्रकाश जैन, अनुज जैन, अंकुर जैन और सिद्धांत जैन भी मौजूद थे। यह आयोजन श्वेतांबर जैन मूर्तिपूजक संघ मंदिर में हुआ। पर्व के दौरान धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का संगम देखने को मिला।