Baghpat News: शूटर दादी प्रकाशी तोमर की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

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उनके बेटे रामबीर सिंह व प्रमोद तोमर ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे शूटर दादी को सांस लेने में परेशानी हुई। इसके बाद उन्हें तुरंत बड़ौत के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सक डॉ. आनंद ने बताया कि उनका उपचार शुरू किया और ऑक्सीजन व नेबुलाइजर दिया। उपचार के बाद अब उनकी हालत में सुधार है। इससे पहले भी फरवरी और मार्च माह में शूटर दादी प्रकाशी तोमर की दो बार तबीयत बिगड़ी थी। नाक की नस फटने के बाद एक बार नोएडा और दूसरी बार बड़ौत में उनका उपचार कराया गया था। रविवार को फिर तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिलने पर उनके प्रशंसकों में चिंता है।60 वर्ष की उम्र में शुरू की थी निशानेबाजीशूटर दादी प्रकाशी तोमर ने 60 वर्ष की उम्र में पिस्टल से निशानेबाजी शुरू की थी। उन्होंने विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर देश-दुनिया में पहचान बनाई और उन्हें कई सम्मान भी मिले। उनके जीवन संघर्ष पर बॉलीवुड में सांड की आंख फिल्म बनाई गई। फिल्म में तापसी पन्नू ने प्रकाशी तोमर और भूमि पेडनेकर ने दिवंगत शूटर दादी चंद्रो तोमर की भूमिका निभाई थी।