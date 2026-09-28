Baghpat News: मजदूर की आत्महत्या में पत्नी के प्रेमी की जमानत याचिका खारिज

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निवाड़ा की इंद्रा कॉलोनी निवासी हासिम ने जून माह में न्यायालय के आदेश पर बागपत कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि उसके बेटे साकिर का अपनी पत्नी हसीना के साथ फोन पर किसी अन्य युवक से बात करने पर विवाद होता रहता था। हसीना ने साकिर को अपने प्रेमी विनीत पाल निवासी नंगलाताशी जिला मेरठ के बारे में बता दिया था। इस दौरान साकिर ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी को घर में पकड़ लिया, जिसका विरोध करने पर दोनों ने उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद साकिर ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में जेल में बंद आरोपी विनीत पाल ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर कराई, जिसे जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने खारिज कर दिया।

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बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने निवाड़ा गांव की इंद्रा कॉलोनी के मजदूर साकिर की आत्महत्या के मामले में उसकी पत्नी हसीना के प्रेमी विनीत पाल निवासी नंगलाताशी जिला मेरठ की जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी विनीत पाल नौ सितंबर से जेल में बंद हैं।