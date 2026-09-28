फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   notice news

Baghpat News: अभिलेख नहीं देने वाले 40 सचिवों को नोटिस जारी

Mon, 28 Sep 2026 02:05 AM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
notice news
बागपत। क्लस्टर बदलने के बाद भी 40 से अधिक सचिवों ने अभी तक पंचायतों में हुए विकास कार्यों के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए हैं। अब ऐसे सचिवों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने संबंधित सचिवों को नोटिस जारी कर तीन दिन का समय दिया है।
विज्ञापन

चार माह पहले सचिवों के क्लस्टर बदले गए थे और उन्हें पांच साल का रिकॉर्ड संबंधित सचिवों को 27 सितंबर तक सौंपने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अभी तक 40 से अधिक सचिवों ने पंचायतों का रिकॉर्ड नहीं सौंपा है। सीडीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पांच साल का रिकॉर्ड देने में पंचायत सचिव लापरवाही बरत रहे हैं और कई बार पत्र लिखने व बैठक में कहने के बाद भी गंभीर नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि तीन दिन में सचिव अभिलेख नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी।
विज्ञापन

--
छपरौली ब्लॉक के सचिवों को चहारदीवारी नहीं कराने पर नोटिस
बागपत। छपरौली ब्लॉक के सचिवों को ऑपरेशन कायाकल्प योजना के तहत प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी व टाइलीकरण का कार्य कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सचिवों द्वारा इसमें लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक ब्लॉक के सचिवों ने कार्य पूरा कराने की तरफ ध्यान नहीं दिया है। 18 सितंबर को भी जिला स्वच्छता समिति की बैठक में भी सचिवों को कार्य कराने के निर्देश दिए थे और कार्य न करने पर नाराजगी जताई गई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए छपरौली बीडीओ ओमप्रकाश यादव ने सचिवों को नोटिस जारी कर कार्य नहीं कराने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है। उन्होंने बताया कि सचिवों को समय से कार्य कराने के आदेश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed