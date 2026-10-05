फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Baghpat News ›   Elderly Man Murdered With Sharp Weapon in Baghpat, Body Found in Field

बागपत में हत्या: खेत में बुजुर्ग की धारदार हथियार से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा, खून से लथपथ मिला शव

Mon, 05 Oct 2026 02:00 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 05 Oct 2026 02:00 PM IST
सार

बागपत के छछरपुर गांव में खेत पर रह रहे इंद्र की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खेत में उनका खून से लथपथ शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।

विज्ञापन
Elderly Man Murdered With Sharp Weapon in Baghpat, Body Found in Field
बागपत पुलिस, मृतक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बागपत जनपद के छछरपुर गांव में रविवार देर रात खेत पर रह रहे इंद्र की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खेत में पहुंचे एक रिक्शा चालक ने उनका खून से लथपथ शव पड़ा देखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।

विज्ञापन


खेत में मिला खून से लथपथ शव
छछरपुर गांव के प्रधान विक्रांत तोमर ने बताया कि इंद्र अविवाहित थे और खेत में नलकूप पर रहकर खेतीबाड़ी से गुजर-बसर करते थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे दूसरे गांव का एक रिक्शा चालक खेत में पहुंचा। वहां इंद्र का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
विज्ञापन


यह भी पढ़ें: पुलिस भर्ती की परीक्षा मेरठ: आठ अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी, दो के पैर में फ्रैक्चर; 828 ने लगाई 4.8 किमी दौड़

विज्ञापन
विज्ञापन

Elderly Man Murdered With Sharp Weapon in Baghpat, Body Found in Field
बागपत पुलिस, मृतक का फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला

सिर पर धारदार हथियार से किया वार
ग्रामीणों के अनुसार इंद्र के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस हत्या के कारण और वारदात में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।

तीन भाइयों में सबसे छोटे थे इंद्र
प्रधान ने बताया कि इंद्र तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और अविवाहित होने के कारण अकेले ही रहते थे। वह खेत में बने नलकूप पर रहकर खेती करते थे। उनके भतीजे डीडीए से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।

कई बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस
सीओ अंशु जैन ने बताया कि घटना की कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed