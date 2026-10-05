बागपत में हत्या: खेत में बुजुर्ग की धारदार हथियार से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा, खून से लथपथ मिला शव

सिर पर धारदार हथियार से किया वार

ग्रामीणों के अनुसार इंद्र के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस हत्या के कारण और वारदात में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।



तीन भाइयों में सबसे छोटे थे इंद्र

प्रधान ने बताया कि इंद्र तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और अविवाहित होने के कारण अकेले ही रहते थे। वह खेत में बने नलकूप पर रहकर खेती करते थे। उनके भतीजे डीडीए से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।



कई बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस

सीओ अंशु जैन ने बताया कि घटना की कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है।