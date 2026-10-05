बागपत में हत्या: खेत में बुजुर्ग की धारदार हथियार से सिर पर वार कर मौत के घाट उतारा, खून से लथपथ मिला शव
बागपत के छछरपुर गांव में खेत पर रह रहे इंद्र की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खेत में उनका खून से लथपथ शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
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बागपत जनपद के छछरपुर गांव में रविवार देर रात खेत पर रह रहे इंद्र की धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या कर दी गई। सोमवार सुबह खेत में पहुंचे एक रिक्शा चालक ने उनका खून से लथपथ शव पड़ा देखा। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच शुरू कर दी।
खेत में मिला खून से लथपथ शव
छछरपुर गांव के प्रधान विक्रांत तोमर ने बताया कि इंद्र अविवाहित थे और खेत में नलकूप पर रहकर खेतीबाड़ी से गुजर-बसर करते थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे दूसरे गांव का एक रिक्शा चालक खेत में पहुंचा। वहां इंद्र का खून से लथपथ शव पड़ा मिला। इसके बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई।
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सिर पर धारदार हथियार से किया वार
ग्रामीणों के अनुसार इंद्र के सिर पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पुलिस हत्या के कारण और वारदात में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है।
तीन भाइयों में सबसे छोटे थे इंद्र
प्रधान ने बताया कि इंद्र तीन भाइयों में सबसे छोटे थे और अविवाहित होने के कारण अकेले ही रहते थे। वह खेत में बने नलकूप पर रहकर खेती करते थे। उनके भतीजे डीडीए से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं।
कई बिंदुओं पर जांच कर रही पुलिस
सीओ अंशु जैन ने बताया कि घटना की कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों को जुटा रही है। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है।