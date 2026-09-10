Meerut: बहसूमा में पुलिस मुठभेड़, चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार; एक के पैर में लगी गोली, नकदी-आभूषण और तमंचा बरामद

मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने चोरी की एक घटना का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, 10 सितंबर की रात तजपुरा गांव के बाहर ईंट भट्ठे के पास नाले की पुलिया पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों को रोकने का प्रयास किया गया। आरोप है कि भागते समय एक आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। दूसरे आरोपी को पुलिस ने मौके से पकड़ लिया।

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मकान का ताला तोड़कर नकदी-जेवर किए थे चोरी

पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त को बहसूमा के मारकपुरिया निवासी जितेंद्र सिंह ने थाने में शिकायत दी थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर मकान का ताला तोड़कर करीब दो लाख रुपये नकद, सोने-चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के और लाइसेंसी राइफल के कारतूस चोरी कर ले गए। शिकायत के आधार पर बहसूमा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था।