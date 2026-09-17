बिजनौर: गंगा में मिले महिला और पुरुष के शव, बुजुर्ग की तलाश कर रहे गोताखोरों ने पुलिस को दी सूचना

गंगा में दिखाई दिए दो शव

बृहस्पतिवार को तलाश के दौरान गोताखोरों को गंगा में दो शव दिखाई दिए। दोनों को बाहर निकालने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया।

दोनों की पहचान नहीं हो सकी

पुलिस के अनुसार, एक शव पुरुष का और दूसरा महिला का है। दोनों की पहचान कराने के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लापता लोगों की जानकारी भी जुटा रही है, ताकि शवों की पहचान कराई जा सके।

पीएम के लिए भेजे गए शव

सीओ सिटी अभय कुमार पांडे ने बताया कि दोनों शवों की शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों शव गंगा में पीछे की ओर से बहकर आने की बात सामने आ रही है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में लापता लोगों के संबंध में जानकारी जुटा रही है।