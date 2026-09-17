फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bijnor News ›   Bijnor: Husband sentenced to life imprisonment for wife's murder;

बिजनौर: विवाहिता की हत्या में पति को आजीवन कारावास, सास और ससुर को कोर्ट ने दी इतने साल की सजा

Thu, 17 Sep 2026 05:24 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर
अमर उजाला नेटवर्क, बिजनौर Published by: Mohd Mustakim Updated Thu, 17 Sep 2026 05:24 PM IST
सार

धामपुर निवासी चित्रा की शादी कागपुर निवासी संदीप के साथ साल 2023 में हुई थी। 2024 में दहेज की मांग को लेकर चित्रा की हत्या कर दी गई। पिता महेंद्र पाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सास-ससुरा को दो-दो साल की सजा सुनाई गई। 

विज्ञापन
Bijnor: Husband sentenced to life imprisonment for wife's murder;
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : adobestock

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट कमलदीप ने महिला की हत्या में पति संदीप कुमार को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। जबकि सास और ससुर को दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

 

थाना धामपुर में महेंद्र पाल सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया कि उन्होंने अपनी बेटी चित्रा की शादी 25 नवंबर 2023 को संदीप कुमार निवासी कागपुर के साथ की थी। शादी के कुछ समय बाद से ही चित्रा के ससुराल वाले दहेज की मांग करने लगे, उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

13 अगस्त 2024 की सुबह चित्रा ने अपनी मां से फोन पर बातचीत की, संदीप के ऑफिस जाने के बाद फिर से बात करने के लिए कहा लेकिन चित्रा का फोन नहीं आया। करीब 11:22 बजे ससुराल पक्ष से संदीप का मौसेरा भाई बता कर किसी ने चित्रा के फोन से ही कॉल किया। बताया कि चित्रा की मौत करंट लगने से हो गई है। आप जल्दी चले आओ। चित्रा की ससुराल जाकर देखा तो सिर के पीछे काफी गहरी चोट थी। शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोट के निशान मिले और पूरा शरीर खून से लथपथ था।
 
विज्ञापन

पुलिस ने पति संदीप कुमार पुत्र बृजपाल सिंह, बृजपाल सिंह और उसकी पत्नी प्रमोद देवी निवासी रायपुर मलूक उर्फ कागपुर थाना धामपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामले की विवेचना करते हुए दहेज हत्या आदि धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। अदालत ने पति संदीप कुमार को चित्रा की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं ससुर बृजपाल सिंह और सास प्रमोद देवी को दो-दो साल के कारावास के दंड से दंडित किया है।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed