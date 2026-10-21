बागपत: गंदगी की शिकायत पर घर में घुसकर हमला, महिलाओं समेत 4 घायल; 13 नामजद और एक अज्ञात पर एफआईआर
बागपत के बरसिया गांव में घर के बाहर शौच करने की शिकायत पर विवाद हो गया। आरोप है कि पड़ोसी पक्ष ने घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला किया, जिसमें महिलाओं समेत चार लोग घायल हुए। पुलिस ने 14 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की।
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बागपत के बरसिया गांव में घर के बाहर शौच करने की शिकायत को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि शिकायत करने के कुछ देर बाद पड़ोसी पक्ष के लोगों ने रविंद्र के घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में महिलाओं समेत चार लोग घायल हो गए। मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने 13 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
घर के बाहर शौच करने की शिकायत पर हुआ विवाद
अमीनगर सराय क्षेत्र के बरसिया गांव निवासी रविंद्र के अनुसार, 17 अक्तूबर की दोपहर पड़ोस में रहने वाले रोबिन के छोटे बेटे ने उनके घर के बाहर शौच कर दिया था। इस पर रविंद्र रोबिन के घर शिकायत करने पहुंचे। आरोप है कि शिकायत करने पर उनके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी गई। इसके बाद विवाद बढ़ गया।
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घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप
रविंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ देर बाद रोबिन, सुनील, सनी, रिंकू, बिट्टू, शारदा, रितिका, मनवीरी, सोनी, रविता, मीनू, डौली और मोनी समेत अन्य लोग उनके घर में घुस आए। आरोप है कि इन लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुई मारपीट से घर में अफरा-तफरी मच गई।
महिलाओं समेत चार लोग घायल
इस घटना में रविंद्र, बाला, सविता और मीनाक्षी घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो के संबंध में अलग से कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई है। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
13 नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी
मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने 13 नामजद और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। जांच अधिकारी और थाना प्रभारी सूर्यदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।