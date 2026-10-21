बागपत: गंदगी की शिकायत पर घर में घुसकर हमला, महिलाओं समेत 4 घायल; 13 नामजद और एक अज्ञात पर एफआईआर

घर में घुसकर लाठी-डंडों से हमला करने का आरोप

रविंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ देर बाद रोबिन, सुनील, सनी, रिंकू, बिट्टू, शारदा, रितिका, मनवीरी, सोनी, रविता, मीनू, डौली और मोनी समेत अन्य लोग उनके घर में घुस आए। आरोप है कि इन लोगों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। अचानक हुई मारपीट से घर में अफरा-तफरी मच गई।



महिलाओं समेत चार लोग घायल

इस घटना में रविंद्र, बाला, सविता और मीनाक्षी घायल हो गए। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो के संबंध में अलग से कोई आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई है। मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है।