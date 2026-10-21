Baghpat Accident: भैंसा-बुग्गी से टकराई बाइक, सागर की मौत; रोहित की हालत गंभीर, मेरठ से दिल्ली रेफर

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बागपत के चमरावल चौराहे पर स्कूल के पास बाइक ऊंट-बुग्गी से टकरा गई। हादसे में ढिकौली निवासी सागर की मेरठ के अस्पताल में मौत हो गई, जबकि रोहित की हालत गंभीर है और उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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ललियाना से मेला देखकर लौट रहे थे दोनों दोस्त

ढिकौली निवासी 24 वर्षीय सागर पुत्र सोनू और रोहित पुत्र जगपाल दोस्त थे। मंगलवार देर रात दोनों बाइक से ललियाना गांव में दशहरे का मेला देखने गए थे। मेला देखने के बाद रात करीब 11 बजे दोनों बाइक से घर लौट रहे थे।



जब वे चमरावल चौराहे के पास स्कूल के सामने पहुंचे तो उनकी बाइक आगे चल रही ऊंट-बुग्गी से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों युवक बाइक से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में सागर बाइक से उछलकर नीचे खेत में बने गड्ढे में जा गिरा, जबकि रोहित सड़क पर गिर गया। दोनों को गंभीर चोटें आईं और उन्हें तत्काल उपचार की जरूरत पड़ी।



पीछे से आ रहे युवकों ने पुलिस और परिजनों को दी सूचना

हादसे के समय मेला देखकर लौट रहे ढिकौली के कुछ अन्य युवक भी पीछे आ रहे थे। उन्होंने दोनों को घायल अवस्था में देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। युवकों ने दोनों की पहचान करने के बाद उनके परिजनों को भी फोन कर घटना की जानकारी दी।



सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने दोनों घायलों को उपचार के लिए पिलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन सागर और रोहित को मेरठ के आनंद अस्पताल ले गए, जहां दोनों को भर्ती कराया गया।

