बागपत: आठ माह की गर्भवती की पैर फिसलने से मौत, घर में नहीं मिला प्रवेश, रातभर सड़क पर रखा रहा शव

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पंजाब में ईंट भट्ठे पर गिरने से आठ माह की गर्भवती शिवानी (23) की मौत हो गई। मंगलवार रात परिजन शव लेकर बिजरौल गांव पहुंचे, तो मकान पर ताऊ का कब्जा होने के कारण घर में प्रवेश नहीं मिला। पूरी रात शव सड़क पर रखा रहा। बुधवार सुबह पति और परिजनों ने शव रविदास मंदिर में रख दिया। आरोप है कि सूचना के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

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मुजफ्फरनगर जनपद के तालड़ा गांव निवासी शिवानी (23) की शादी छह साल पहले बिजरौल निवासी सागर पुत्र महेरदास के साथ हुई थी। करीब दो महीने पहले शिवानी अपने पति सागर, देवर शिवम, अरुण और सास सीता के साथ पंजाब में ईंट भट्ठे पर काम करने गई थी। परिजनों के अनुसार, दो दिन पहले वहां पैर फिसलने से शिवानी जमीन पर गिर गई थी। सिर में चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई।



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मंगलवार रात परिवार के लोग शिवानी का शव लेकर बिजरौल पहुंचे तो मकान में प्रवेश को लेकर विवाद हो गया। सागर का आरोप है कि ताऊ ने मकान पर कब्जा कर रखा है और शव को घर में नहीं आने दिया। इसके चलते पूरी रात शव मकान के सामने सड़क पर रखा रहा। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची।

