Baghpat News: कोतवाली में निरीक्षण करते हुए एएसपी को बंदर ने काटा
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:20 AM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 01:20 AM IST
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बड़ौत। बृहस्पतिवार को बड़ौत कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे एएसपी प्रवीण कुमार चौहान पर बंदरों ने हमला कर दिया। बंदरों ने उनके पैर में काट लिया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बचाया।
एएसपी चौहान कोतवाली में मैस, बैरक, मिशन शक्ति कक्ष और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने वहां साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। बहुउद्देशीय हॉल में चौकीदारों को दिशा-निर्देश देने के बाद वे हथियारों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान एक बंदर दीवार कूदकर हॉल में घुस आया और उनके पैर में काट लिया। इसके बाद कई अन्य बंदर भी वहां आ गए। पुलिसकर्मियों ने डंडे लेकर बंदरों को भगाया और घायल एएसपी का उपचार कराया गया।
दिनेश, अजय और कपिल ने बताया कि कोतवाली में बंदरों का आतंक बहुत अधिक है। ये बंदर शिकायतकर्ताओं को भी परेशान करते हैं। वे उनका सामान छीनकर भाग जाते हैं। एएसपी प्रवीण कुमार चौहान ने इस समस्या पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों से बात कर बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी न हो।
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एएसपी चौहान कोतवाली में मैस, बैरक, मिशन शक्ति कक्ष और साइबर हेल्प डेस्क का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने वहां साफ-सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। बहुउद्देशीय हॉल में चौकीदारों को दिशा-निर्देश देने के बाद वे हथियारों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान एक बंदर दीवार कूदकर हॉल में घुस आया और उनके पैर में काट लिया। इसके बाद कई अन्य बंदर भी वहां आ गए। पुलिसकर्मियों ने डंडे लेकर बंदरों को भगाया और घायल एएसपी का उपचार कराया गया।
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दिनेश, अजय और कपिल ने बताया कि कोतवाली में बंदरों का आतंक बहुत अधिक है। ये बंदर शिकायतकर्ताओं को भी परेशान करते हैं। वे उनका सामान छीनकर भाग जाते हैं। एएसपी प्रवीण कुमार चौहान ने इस समस्या पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के अधिकारियों से बात कर बंदरों को पकड़ने की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोगों को परेशानी न हो।
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