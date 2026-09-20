Baghpat News: नौकरी लगवाने का झांसा देकर नौ लाख रुपये की ठगी

संवाद न्यूज एजेंसीबड़ौत। दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर एक सेवानिवृत्त सैनिक से नौ लाख रुपये की ठगी की गई है। पीड़ित गौरव कुमार ने रुपये वापस मांगे तो उसे जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।लौहड्डा निवासी गौरव कुमार 31 मई 2023 को सेना से सेवानिवृत्त हुए थे, उनकी पहचान किरठल निवासी अनंत चौहान से हुई। अनंत ने दिल्ली जल बोर्ड में नौकरी लगवाने का प्रस्ताव दिया। उसकी बहन शिखा ने भी नौकरी का आश्वासन दिया। आरोपियों ने नौकरी के लिए कुल दस लाख रुपये मांगे थे। नौ लाख रुपये पहले और एक लाख रुपये नौकरी लगने के बाद देने की बात तय हुई। गौरव ने 1 जनवरी 2024 को नौ लाख रुपये शिखा के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भेजे। काफी समय बीतने के बाद भी नौकरी नहीं लगी। जब गौरव ने अपने रुपये वापस मांगे तो अनंत और शिखा ने उसे जान से मरवाने की धमकी दी। गौरव की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। अनंत चौहान और उसकी बहन शिखा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अब मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस मामले में जांच अधिकारी इंस्पेक्टर दीक्षित कुमार त्यागी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी।