Baghpat News: सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अभियान चलाने का किया आह्वान

फोटो-आठसंवाद न्यूज एजेंसीबिनौली। अंगदपुर जौहड़ी गांव में रविवार को ब्राह्मण समाज के खाप चौधरियों ने बैठक की। इस बैठक में सामाजिक कुरीतियों, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति, गैरत के नाम पर हत्या और भ्रूण हत्या के खिलाफ एकजुट होकर अभियान चलाने का आह्वान किया गया।ब्राह्मण समाज के चौरासी देशखाप चौधरी सुभाष शर्मा ने युवाओं में नशे की बढ़ती लत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नशे के कारण कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं। समाज के लोगों को युवाओं को नशे से दूर रखने का संकल्प लेना चाहिए। थांबा चौधरी ओंकार शर्मा ने केंद्र सरकार से यूजीसी बिल वापस लेने की मांग की। बैठक में समाजसेवी नीरज पंडित, ललित शर्मा, बिनौली ब्लॉक अध्यक्ष जगदीश शर्मा, पवन शर्मा, राजपाल शर्मा, पंकज शर्मा और सुरेंद्र शर्मा सहित कई प्रमुख लोग उपस्थित थे।