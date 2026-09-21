महिला की मौत पर हंगामा: आजमगढ़ में बुखार होने पर कराया था भर्ती, लापरवाही का आरोप लगाकर दी गई तहरीर
आजमगढ़ जिले में बुखार से पीड़ित महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। नाराज घरवालों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर थाने में तहरीर दी।
विस्तार
आजमगढ़ जिले में बरदह थाना क्षेत्र के केदलीपुर ठेकमा स्थित किसलय सेवा सदन में रविवार देर शाम इलाज के दौरान 42 वर्षीय माधुरी देवी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
क्या है पूरा मामला
माधुरी देवी पत्नी विनोद गंभीरपुर थाना क्षेत्र के सिंघड़ा गांव की निवासिनी थीं और कई दिनों से बुखार व कम प्लेटलेट्स से पीड़ित थीं। रविवार को उन्हें किसलय सेवा सदन में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सक संदीप मौर्य की देखरेख में उपचार शुरू हुआ।
परिजनों का आरोप है कि बोतल चढ़ाने के दौरान माधुरी की हालत अचानक बिगड़ गई और उनके मुंह से झाग आने लगा। इसके बाद चिकित्सक ने उन्हें हायर सेंटर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन अस्पताल पहुंचे और चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों को समझा-बुझाकर मामले को शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
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थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। उन्होंने बताया कि यदि जांच में चिकित्सकीय लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसलय सेवा सदन के चिकित्सक संदीप मौर्य ने बताया कि महिला पहले से ही गंभीर हालत में थी। उन्होंने उसे हायर सेंटर रेफर किया था, लेकिन रास्ते में उसकी मौत हो गई। मृत्यु का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
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