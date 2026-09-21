आजमगढ़: सराफा कारोबारी का घर के कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस; पत्नी व बच्चे को ससुराल में छोड़ आया था

रवि वर्मा चार भाइयों में सबसे छोटे थे। वह सेहदा में सर्राफा की दुकान चलाते थे। परिजनों के मुताबिक रवि को किसी तरह की आर्थिक या पारिवारिक परेशानी नहीं थी। चारों भाई अलग-अलग रहते थे और रवि भी अपने परिवार के साथ अलग रह रहे थे। ऐसे में उनकी मौत की खबर से परिजन हैरान हैं।रवि के भाई आनंद वर्मा ने बताया कि शनिवार को रवि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अतरौलिया थाना क्षेत्र के मदियापार स्थित ससुराल गए थे। रविवार को वह पत्नी और बच्चे को ससुराल में छोड़कर अकेले अपने घर लौट आए थे। परिजनों के अनुसार उस समय उनका व्यवहार सामान्य था और किसी तरह की परेशानी नजर नहीं आई।

आजमगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र के सीताराम मोहल्ले में सोमवार सुबह 32 वर्षीय सर्राफा कारोबारी रवि वर्मा का शव घर के कमरे में मिला। परिजनों ने आत्महत्या की आशंका जताई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच कर घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

रवि के साले ने बताया कि कुछ दिन पहले ही परिवार की ओर से उन्हें करीब 14 लाख रुपये की जमीन उपहार में दी गई थी। ऐसे में परिवार का कहना है कि रवि के सामने आर्थिक संकट जैसी कोई स्थिति नहीं थी। अचानक हुई मौत को लेकर परिजन घटना के पीछे की वजह समझ नहीं पा रहे हैं।



सोमवार सुबह घर के कमरे में रवि का शव मिलने के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर शहर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने घटनास्थल से संबंधित जानकारी जुटाने के साथ परिजनों से भी पूछताछ की।



कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों से पूछताछ कर घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की स्थिति और कारणों के संबंध में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी।