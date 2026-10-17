Azamgarh News: दिन में गर्मी, रात में सिहरन, तापमान में 11.2 डिग्री का अंतर

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पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने से हाल ही में मौसम में बदलाव आया था। अब विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद मौसम विभाग ने दिन के तापमान में बढ़ोतरी और रात के तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक और न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है।दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, वहीं शाम ढलने के बाद तापमान में कमी आने से मौसम सुहावना होने लगता है। देर रात और सुबह के समय हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। तापमान में इस अंतर के कारण लोगों को सुबह और रात में बाहर निकलते समय मौसम के बदलाव का ध्यान रखना पड़ रहा है।मौसम के इस बदलाव के साथ ही गर्मी से राहत मिलने के संकेत हैं, लेकिन दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी का असर बना रहेगा। आने वाले दिनों में तापमान का उतार-चढ़ाव किस तरह रहता है, यह मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।13 अक्तूबर - 33.0 - 22.514 अक्तूबर - 33.0 - 22.115 अक्तूबर - 32.8 - 21.616 अक्तूबर - 32.2 - 21.0वर्जनउत्तरी पंजाब पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 15-16 अक्तूबर को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। पूर्वांचल में भी कहीं-कहीं छिटपुट वर्षा दर्ज की गई। अगले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कमजोर पड़ने से मौसम शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान में करीब दो डिग्री की बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री की गिरावट के आसार हैं। -अतुल कुमार सिंह, मौसम विज्ञानी, लखनऊ।