Azamgarh News: सब जूनियर एथलेटिक्स में आजमगढ़ मंडल को मिले तीन स्वर्ण पदक

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क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन ने बताया कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश और क्षेत्रीय खेल कार्यालय वाराणसी की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल के खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 110 मीटर हर्डल दौड़ में मुकेश कनौजिया ने पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता।वहीं, हाई जंप स्पर्धा में अनुकल्प गुप्ता ने 1.78 मीटर की सबसे ऊंची जंप लगाते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। डिस्कस थ्रो में यस यादव ने 35.40 मीटर की दूरी तक चक्का फेंककर प्रथम स्थान प्राप्त किया और स्वर्ण पदक हासिल कर आजमगढ़ मंडल का गौरव बढ़ाया।इसके अलावा गोला फेंक में यश यादव ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। 3000 मीटर वॉक रेस में बिट्टू कुमार ने तृतीय स्थान के साथ कांस्य पदक जीता।क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सिराजुद्दीन और उप क्रीड़ा अधिकारी जय प्रकाश यादव ने तीनों पदक विजेता खिलाड़ियों के साथ टीम प्रशिक्षक मिथिलेश यादव को बधाई दी।