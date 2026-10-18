Azamgarh News: प्रेमिका से मिलने आए दीपक की गला दबाकर हुई थी हत्या
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:07 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:07 AM IST
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मेंहनगर थाना क्षेत्र के सिधारी गांव में प्रेमिका से मिलने आए युवक दीपक राम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हत्या की पुष्टि हुई है। युवक की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने मामले में प्रेमिका तन्नू और उसके दूसरे प्रेमी सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
थाना प्रभारी अभिराज कुमार ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के धरमपुर निवासी दीपक राम बृहस्पतिवार देर रात सिधारी गांव में अपनी प्रेमिका तन्नू से मिलने आया था। शुक्रवार सुबह उसकी मौत की सूचना मिली।
जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो दीपक का शव तन्नू के घर में मिला। पुलिस ने जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हुआ।
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मृतक के पिता चंदिका राम की तहरीर पर पुलिस ने तन्नू और उसके दूसरे प्रेमी सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुमित मेंहनगर थाना क्षेत्र के करनेहुवां गांव का निवासी है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।
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थाना प्रभारी अभिराज कुमार ने बताया कि जहानागंज थाना क्षेत्र के धरमपुर निवासी दीपक राम बृहस्पतिवार देर रात सिधारी गांव में अपनी प्रेमिका तन्नू से मिलने आया था। शुक्रवार सुबह उसकी मौत की सूचना मिली।
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जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो दीपक का शव तन्नू के घर में मिला। पुलिस ने जांच-पड़ताल की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट हुआ।
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मृतक के पिता चंदिका राम की तहरीर पर पुलिस ने तन्नू और उसके दूसरे प्रेमी सुमित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सुमित मेंहनगर थाना क्षेत्र के करनेहुवां गांव का निवासी है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।