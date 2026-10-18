Azamgarh News: रास्ते को खुलवाने के लिए प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:06 AM IST
Updated Sun, 18 Oct 2026 12:06 AM IST
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सदर तहसील के अईनिया गांव में 30 मीटर सार्वजनिक रास्ते को अवरुद्ध किए जाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान एडीएम प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने सार्वजनिक रास्ते का निर्माण कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में आजादी के पहले से कच्चा रास्ता है। आपसी सहमति से रास्ते को समतल कर मिट्टी का कार्य कराया गया। इसमें विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया कि उनके घर तक खड़ंजा लग जाए तो बचा हुआ 30 मीटर खड़ंजा बिछाने और मिट्टी का कार्य करा दिया जाएगा।
जब उनके घर तक खड़ंजा लग गया तो विपक्षियों ने 30 मीटर का काम रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि काम कराने पर विपक्षी मारपीट करने पर आमादा हो जा रहे हैं।
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ग्रामीणों ने कहा कि उनकी दबंगई के चलते कई परिवारों के आने-जाने वाले रास्ते पर खड़ंजा नहीं लग पा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में रमेश मौर्य, अविनाश यादव, सरिता, शीला, सीमा, किरन, पूनम, संध्या, अर्जुन आदि शामिल रहे।
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ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में आजादी के पहले से कच्चा रास्ता है। आपसी सहमति से रास्ते को समतल कर मिट्टी का कार्य कराया गया। इसमें विरोधी पक्ष की ओर से कहा गया कि उनके घर तक खड़ंजा लग जाए तो बचा हुआ 30 मीटर खड़ंजा बिछाने और मिट्टी का कार्य करा दिया जाएगा।
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जब उनके घर तक खड़ंजा लग गया तो विपक्षियों ने 30 मीटर का काम रोक दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि काम कराने पर विपक्षी मारपीट करने पर आमादा हो जा रहे हैं।
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ग्रामीणों ने कहा कि उनकी दबंगई के चलते कई परिवारों के आने-जाने वाले रास्ते पर खड़ंजा नहीं लग पा रहा है। प्रदर्शन करने वालों में रमेश मौर्य, अविनाश यादव, सरिता, शीला, सीमा, किरन, पूनम, संध्या, अर्जुन आदि शामिल रहे।