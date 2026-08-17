आंख खुली तो सामने था बीहड़: कभी थी हाथों में बंदूक, अब घर-गृहस्थी संभाल रहीं दस्यु सुंदरी नीलम; खास बातचीत

घर लौटने की कोशिश की तो झेलनी पड़ी कथित प्रताड़ना : नीलम ने बताया कि बीहड़ पहुंचने के बाद उसका मन लगातार घर लौटने का था। उसने कई बार वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन हर बार पकड़ी गई। बताया कि भागने की कोशिशों के दौरान उसे मारापीटा गया और मानसिक प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। कम उम्र होने के कारण वह उन परिस्थितियों को पूरी तरह समझ भी नहीं पा रही थी। लेकिन एक बात उसके भीतर लगातार बनी रही उसे किसी भी तरह इस दुनिया से बाहर निकलना था।



भागने के लिए सही मौके का करती रही इंतजार : नीलम बताती है कि वह बाहर निकलने का रास्ता लगातार तलाशती रही। आसपास के गांवों, सड़कों और रास्तों की जानकारी जुटाती रही। गिरोह में रहते हुए भी उसने अपनी वास्तविक मंशा किसी को जाहिर नहीं होने दी। बाहर से वह परिस्थितियों के साथ चलती दिखाई देती रही, लेकिन भीतर ही भीतर वह बीहड़ से निकलने की योजना बनाती रही। उसके लिए हर दिन इस उम्मीद में गुजरता था कि शायद आज ऐसा मौका मिल जाए, जिससे वह वापस अपने घर और सामान्य जिंदगी में लौट सके।



दो अपहृत युवकों की मदद करने की कोशिश : नीलम ने बताया कि गिरोह में केवल डकैत ही नहीं थे, बल्कि कुछ अपहृत लोग भी रहते थे। उसने दो युवकों को वहां से निकलने में मदद करने की कोशिश की। इसके लिए उसने गिरोह की चाबी तक उपलब्ध कराई। हालांकि दोनों युवक जंगल से निकलने में सफल नहीं हो सके। इस घटना के बाद नीलम के लिए खतरा और बढ़ गया। उसे डर था कि अगर गिरोह को उसकी भूमिका का पता चल गया तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर भी उसके भीतर अपराध की दुनिया से बाहर निकलने की इच्छा कम नहीं हुई।