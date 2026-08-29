Azamgarh News: करंट की चपेट में आने से दुकानदार की मौत

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सर्वेश गुप्ता शुक्रवार को बिजौली स्थित अपनी दुकान में मौजूद थे। इसी दौरान वह अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गए। करंट लगने से वह गंभीर रूप से झुलस गए। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना परिजनों को दी।परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक सर्वेश की मौत हो चुकी थी। मृतक के चाचा रामसुख गुप्ता ने पुलिस को तहरीर दी है। सूचना मिलने पर ठेकमा चौकी प्रभारी राजेंद्र प्रसाद पटेल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा तैयार किया।थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि पंचनामा की कार्रवाई पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तहरीर के आधार पर मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।