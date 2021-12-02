Azamgarh News: दो दिन से लापता महिला का कुएं में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

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परिवार के लोगों ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बेटा अनमोल यादव ने बताया कि उनकी मां संगीता यादव दो दिन से लापता थीं। काफी तलाश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद 27 अगस्त को बरदह थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी।शुक्रवार सुबह करीब सात बजे गांव निवासी चंदनी और बिंदर समेत कुछ ग्रामीण महिला की तलाश करते हुए गांव के पीछे स्थित कुएं के पास पहुंचे। इसी दौरान कुएं में एक महिला का शव दिखाई दिया।ग्रामीणों ने कुएं से शव बाहर निकाला तो उसकी पहचान संगीता यादव के रूप में हुई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। मृतका के पति जोगिंद्र यादव मुंबई में तबेले में काम करते हैं और वहीं से परिवार का भरण-पोषण करते हैं।संगीता यादव एक बेटा और तीन बेटियों की मां थीं। सूचना मिलने पर बरदह पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मौत के कारणों की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा।