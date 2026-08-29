Azamgarh News: रासेपुर उपकेंद्र पर लगेगा पांच एमवीए का ट्रांसफॉर्मर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

वर्तमान समय में उपकेंद्र पर एक 10 और एक पांच एमवीए का पावर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ है। तीन फीडरों के माध्यम से टोडरपुर, वीरपुर, कंचनपुर, सुल्तानीपुर, कोठिया खुटहन, भगवानपुर सहित 20 से अधिक गांवों के लगभग 16 हजार उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है।अधीक्षण अभियंता गौरव तिवारी ने बताया कि लगातार बढ़ रही उपभोक्ताओं की संख्या और लंबी लाइन होने के कारण खासकर गर्मी के दिनों में बिजली आपूर्ति को लेकर परेशानी बढ़ जाती है। फाल्ट और ट्रिपिंग की समस्या अधिक होने लगती है।ऐसे में उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए बिजनेस प्लान में रासेपुर उपकेंद्र की क्षमता बढ़ाने के लिए 50 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था। इसकी शासन से मंजूरी भी मिल गई है।उन्होंने बताया कि रासेपुर उपकेंद्र में पहले तीन फीडर से बिजली की आपूर्ति की जाती थी, लेकिन अब एक नए फीडर का काम लगभग पूरा हो चुका है। इससे पुराने फीडरों से कुछ उपभोक्ताओं को हटाकर जोड़ा जाएगा। पावर ट्रांसफॉर्मर भी जल्द ही मिलने वाला है।इसके लगने के बाद उपकेंद्र की क्षमता 20 एमवीए की हो जाएगी। क्षमता बढ़ने के बाद उपभोक्ताओं को बेहतर बिजली मिल सकेगी। गर्मी के दिनों में ओवरलोड से होने वाली ट्रिपिंग, लो वोल्टेज की समस्या भी काफी हद तक कम हो जाएगी। लोगों को निर्बाध बिजली आपूर्ति हो सकेगी।